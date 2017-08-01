أعلنت مؤسسة البترول اليوم الثلاثاء أسعاراً جديدة لغاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) لشهر أغسطس الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن غاز (البروبان) سيباع ب 420 دولارا أمريكيا للطن المتري الواحد الشهر الجاري بارتفاع 75 دولارا مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل 345 دولاراً.

وأضافت المؤسسة أن غاز (البيوتان) سيباع ب 460 دولارا أمريكيا للطن المتري الواحد خلال أغسطس الجاري بارتفاع 95 دولارا مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل 365 دولاراً.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان والبيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ وفي مجالات التدفئة وغيرها من الاستخدامات المختلفة.

وتتأثر أسعار الغاز المسال من (البروبان والبيوتان) بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا أو انخفاضا والتي تعد المحدد الرئيسي لأسعار هذه المواد إضافة الى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية كذلك لأسباب أخرى منها الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.