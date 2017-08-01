أكد المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان اليوم الثلاثاء استكمال الإدارة استعداداتها لموسم الحج بجملة من الضوابط والتعليمات بغية تسهيل اجراءات حركة الحجاج هذا العام.

وقال الفوزان لوكالة الأنباء الكويتية إن الادارة تسعى جاهدة إلى تطوير العمل في القطاعات التشغيلية بدعم مباشر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «التي تبذل جهودا واضحة لتسهيل كل العقبات التي تواجه إدارة الطيران المدني».

وأضاف أنه تم اعتماد خطة الحج بتوجيهات من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود في وقت مبكر لتلافي أي ملاحظات قد تحدث وسرعة التغلب عليها في الوقت المناسب.

وذكر أنه تم التأكيد على ضرورة قيام أصحاب حملات الحج بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وطيران الجزيرة بعملية إنهاء إجراءات وزن الأمتعة وإصدار بطاقات دخول الطائرة للركاب قبل 24 ساعة أو 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة وذلك حسب الأوقات التي تحددها تلك الشركات.

وأوضح أنه تم التأكيد أيضا على أصحاب حملات الحج بأهمية توزيع بطاقات صعود الطائرة على الحجاج في مقر الرحلة للتقليل من الازدحام داخل مبنى المطار.

وأشار الفوزان إلى أنه سيتم توفير «كاونترات» خاصة داخل مبنى مطار الكويت الدولي لاستخدامها من قبل ممثلي حملات الحج لتوزيع بطاقات صعود الطائرة للحجاج في حال لم تتمكن الحملات من توزيع البطاقات في مقر الحملة.

إنهاء الإجراءات مبكرا

وبين أنه تم توجيه حملات الحج بضرورة دخول الحجاج إلى صالة جوازات المغادرة لإنهاء إجراءات السفر قبل ساعة على الأقل من موعد إقلاع الطائرة وضرورة التوجه إلى بوابة المغادرة قبل موعد الرحلة بـ«40» دقيقة على الأقل لإتمام اجراءات دخول الطائرة.

وأفاد بأنه يمنع توزيع المأكولات والمشروبات داخل المطار لافتا إلى أن جميع حملات الحج ملزمة بتسليم الأمتعة لشركات الطيران وتسلمها أثناء المغادرة والوصول ووضع علامة ملصق لكل حملة وذلك لتمييز أمتعة كل منها وسهولة التعرف عليها.

ولفت إلى أن الادارة أعدت خطة تتضمن نقل أمتعة الحجاج من الطائرة مباشرة إلى منطقة الشحن الجوي إذ تم التأكيد على حملات الحج بتوفير الأعداد الكافية من السيارات والعمالة اللازمة من قبلهم قبل وصول الرحلة لتسلم أمتعة الحجاج.

وأكد الفوزان أنه لن يتم السماح ببقاء الامتعة أكثر من 24 ساعة حيث سيتم بعد ذلك ترحيلها إلى منطقة العفش المتخلف.

إسناد إضافي

وقال إن إدارة العمليات في «الطيران المدني» وضعت الخطط اللازمة في شأن الإسناد الإضافي من قبل الموظفين لتقديم الدعم والمساندة لزملائهم من موظفي النوبات لتنظيم وتسهيل حركة المغادرة والوصول خلال موسم الحج مبينا أنه تم التنسيق كذلك مع وزارة الدولة لشؤون الشباب لتوفير عدد من المتطوعين للعمل مع موظفي إدارة العمليات.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى صالة القادمين بالتعاون مع وزارة الداخلية بغية تنظيم السير وتسهيل حركة وصول الحجاج من مبنى المطار بسهولة ويسر كما سيتم وضع حواجز في منطقة الاستقبال لعمل ممر آمن لخروج الحجاج من مبنى المطار.

وأشاد الفوزان بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية التي قامت برفع درجة استعداداتها بحيث ستتم عملية انهاء ختم جوازات الحجاج من خلال 20 «كاونتر» من أجل تسهيل وتيسير حركة دخول وخروج الحجاج.

وأشار إلى أن «الطيران المدني» ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل يضم ممثلين من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشركات الطيران المعنية والشركات المقدمة للخدمات الأرضية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمغادرة الحجاج وعودتهم.