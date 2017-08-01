أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض موشرها السعري بواقع 8.95 نقطة ليصل إلى مستوى 6842 نقطة بينما ارتفع المؤشران الوزني و(كويت 15)1044 و 1.36 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الاغلاق نحو 8 ملايين دينار كويتي (نحو26.5 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 61 مليون سهم عبر 2601 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(وطني) و(السلام) و(اهلي متحد) و(خليج ت) و(بوبيان ب) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (الديرة) و(السلام) و(بيت الطاقة) و(اولى تكافل) و(خليج ت) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) موشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن الموشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر