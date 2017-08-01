قالت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء ان جنديين اثنين لقيا مصرعهما في انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في بلدة (ليجا) بمدينة (ديار بكر) جنوب شرق تركيا.



وقالت وكالة (دوغان) التركية للأنباء ان عناصر الحزب قاموا بتفجير عبوة ناسفة أثناء توجه الجنود لتنفيذ عملية عسكرية في البلدة.

وأضافت ان الجيش التركي ارسل مزيدا من قواته الى المنطقة لاطلاق عملية أمنية واسعة للقبض على منفذي الهجوم.



يذكر ان حزب العمال استأنف قتاله ضد القوات التركية في يوليو 2015 بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف واسفر القتال المتجدد بين الطرفين عن قتل أكثر من 1200 رجل امن تركي ومدني بينما تمكن الجيش التركي من قتل أكثر من عشرة آلاف عنصر من الحزب في تركيا وفي شمال العراق.