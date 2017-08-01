رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء باعلان مدينة لوس انجلوس الامريكية نيتها استضافة دورة الالعاب الاولمبية لعام 2028 معتبرا الاعلان تمهيدا لاستضافة باريس اولمبياد 2024.

ووصف ماكرون في بيان صادر عن القصر الرئاسي اعلان لوس انجلوس "بالخطوة المهمة" نحو استضافة باريس لأولمبياد 2024 مؤكدا التزامه الكامل ببذل كل الجهود الممكنة للفوز في استضافة دورة الالعاب الاولمبية 2024.

وكان مسؤولون في بلدية لوس أنجلوس اعلنوا في وقت سابق يوم امس الاثنين التوصل الى اتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية على استضافة أولمبياد 2028 في حين ستستضيف باريس اولمبياد 2024 اذ انها المرشح الوحيد حاليا.