بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة 486 متهما رئيسيا في استخدام قاعدة (اكنجي) الجوية في انقرة كمركز لمحاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت منتصف يوليو 2016.

وقالت وكالة (اناضول) التركية للانباء ان من بين المتهمين زعيم ما يسمى (الكيان الموازي) فتح الله غولن والذي تتهمه الحكومة بالضلوع بمحاولة الانقلاب ويحاكم غيابيا لوجوده في الولايات المتحدة وقائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك.

وأضافت ان المتهمين يواجهون تهمة انتهاك الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس ومحاولة الانقلاب على الحكومة وادارة منظمة "ارهابية" مسلحة والاستيلاء على قواعد عسكرية ومحاولة القتل العمد وحرمان الحرية.

وشهدت قاعدة (اكنجي) ليلة الانقلاب احتجاز رئيس الاركان التركي خلوصي اكار وبعض قادة الجيش كرهائن من قبل منفذي محاولة الانقلاب واطلق سراحهم في عملية للقوات الخاصة في الساعات الأولى يوم 16 يوليو 2016.

يذكر ان تركيا شهدت مساء يوم 15 يوليو 2016 محاولة انقلابية فاشلة نفذها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة أنقرة ما تسميه منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها غولن بأنها وراء الانقلاب.