أكد وزير الصحة د. جمال الحربي حرصه على الاطمئنان على إجراءات تقديم الرعاية المطلوبة للمواطنين المبتعثين للعلاج في الخارج والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم بهذا الشأن.

وقال الوزير الحربي بمناسبة زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة رسمية إنه سيقوم خلال الزيارة بتفقد العمل في المكتب الصحي بواشنطن إلى جانب القيام بجولة ميدانية على بعض المستشفيات والمراكز الأمريكية.

وأضاف الحربي الذي سيتوجه إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أنه سيلتقي خلال الزيارة كذلك بالمرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج هناك والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول إجراءات تعامل المكتب الصحي معهم وتنفيذ اللائحة والإجراءات المتعلقة بالعلاج في الخارج وفقا للاختصاصات والتفويضات التي منحها وزير الصحة لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج.

وذكر أن زيارته إلى المكتب الصحي في واشنطن تأتي استكمالا للزيارات التي قام بها قبل توليته مسؤوليته الوزارية على المكاتب الصحية في لندن وباريس وألمانيا وحرصه على الالتقاء بالمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج.

وبين الوزير الحربي أنه سيستمع من المرضى مباشرة لآرائهم ومقترحاتهم بشأن إجراءات العلاج في الخارج وقيام العاملين في المكاتب الصحية بمسؤولياتهم لتسهيل حصول المرضى والمرافقين على حقوقهم بالرعاية المقررة لهم أثناء فترة العلاج في الخارج.

وأشار إلى أنه سيعمل خلال الزيارة على دراسة الأوضاع الفنية والإدارية وإجراءات العمل وتعاقدات المكاتب في الخارج مع المستشفيات والمراكز الطبية بالدول المختلفة والتدخل في اتخاذ القرارات المناسبة حيال أي سلبيات بالعمل