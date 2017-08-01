قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور محمد الطبطبائي إنه تم التعاون والاتفاق مع شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية بشأن تحقيق الضوابط الشرعية في ذبح الأضاحي داخل الكويت.

وأضاف الطبطبائي اليوم الثلاثاء أن التعاون يأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانطلاقا من مسؤولية اللجنة الاستشارية العليا للتأكد من توافق أعمال المؤسسات مع أحكام الشريعة الإسلامية وحرصا منها على تطبيق السنة النبوية المباركة في الأضحية على الوجه الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأوضح أن التعاون تم عقب اجتماعات مشتركة عقدت مع شركة نقل وتجارة المواشي استمرت عاما كاملا وتم خلالها التوصل إلى وضع المعايير والضوابط الشرعية في الأضحية وذبحها والتصرف فيها بما يدعو إلى الاطمئنان من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر أنه تم التوافق على قيام الشركة بتحديد الأضحية للمضحين بعينها من خلال أرقام محددة توضع لكل أضحية ويتم التعرف عليها من خلالها وبذلك يتم تطبيق الضابط الشرعي في تحديدها ولتمكين المضحين من تحقيق السنة النبوية في الأكل منها وكذلك تم الاتفاق على السماح للراغبين بأخذ باقي أجزاء الأضحية في أيام محددة أو التنازل عنها بلا مقابل أو عوض وذلك بإرادتهم المنفردة.

وبين أنه تم التوافق أيضا مع شركة نقل وتجارة المواشي على مراجعة إيصال الشراء للأضاحي بحيث يتضمن التفويض في تحديد اليوم كما تم الاتفاق على تعيين مراقبين شرعيين من قبل الشركة في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك طوال فترة عيد الأضحى المبارك ليقوموا بمتابعة تطبيق الضوابط الشرعية والتأكد من توافر الشروط الشرعية في الأضحية.

وأشاد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشركة نقل وتجارة المواشي على تعاونها وحرصها على خدمة المجتمع في تحقيق هذه العبادة.