الأمير نقل لنا رسالة عبر رئيس المجلس ونحن نقول" نتلقى الرسايل بكل شرف ونقول لبيه ونحن خلفك وداعمين لك"



الدولة تدير هذا الامر بمهنية واحترافية والكويت كلها خلف الراية السياسية في إجراءتها وهذا ليس وقت مزايدات بل وقت تعاضد





مطمئن للاجراءات الحكومية واستمعنا لشرح تفصيلي حول السياسة الخارجية ونحن لبناء هذه المرحلة وسد كل الذرائع ومنع كل محاولات العدو لخلق نوع من البلبلة





سلطان العبدان - بدر السهيل



قال ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله :" أطلعنا النواب على إجراءات الحكومة حول خلية العبدلي والهاربين من العدالة والاجتماع النيابي -الحكومي كان ايجابيا ومثمراً".



جاء ذلك خلال الاجتماع الحكومي- النيابي ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك لمناقشة الأوضاع الإقليمية وملف المدانين الهاربين في قضية خلية العبدلي وقضايا أمن دولة أخري وقضايا المال العام.



بدوره أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة النائب علي الدقباسي عن اطمئنانه للاجراءات الحكومية ،فيما يتعلق بخلية العبدلي والأحداث الإقليمية، وقال الدقباسي :"إن خطوات الدولة جيدة واستمعنا لشرح تفصيلي من قبل الحكومة وأعلن تضامني مع اجراءاتها،ونحن لبناء هذه المرحلة وسد كل الذرائع ومنع كل محاولات العدو لخلق نوع من البلبلة.



وعلق الدقباسي عقب خروجه من اجتماع مكتب المجلس بقوله:" سنحافظ على الكويت ونمنع كل محاولات خلق البلبلة وزعزعة الامن وكل مكونات المجتمع الكويتي متضامنة والبعض يريد خلق الفتنة والدولة ليست عاجزة".

واضاف قائلاً :"من يشككون في أجهزتنا الأمنية هم العدو وليسوا من الكويتيين وعلينا كنواب أن نقوم بمسؤولياتنا".

وكشف عن أن الحكومة أطلعتنا على كافة الاجراءات الخاصة بالوضع الإقليمي والأمير نقل الينا رسالة عبر رئيس المجلس مرزوق الغانم ونقول للأمير "لبيه ".

وأردف الدقباسي قائلاً:" ان الاجتماع النيابي الحكومي في مكتب المجلس لم يتطرق بتاتا للاتفاقية الامنية الخليجية".



من ناحيته أكد النائب ناصر الدوسري أن الاجتماع النيابي- الحكومي ركز على خلية العبدلي)»، مبيناً أن وزير الداخلية قدم شرحاً تفصيلياً لإجراءات الحكومة، وطمأن الكويتيين بسلامة الإجراءات الأمنية تجاه هذه القضية.



وحضر الاجتماع عن الجانب الحكومي كل من ، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، وزير العدل د. فالح العزب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وعن الجانب النيابي حضر النواب: عدنان عبدالصمد، علي الدقباسي، سعود الشويعر، ثامر السويط، فيصل الكندري، خالد العتيبي، أحمد الفضل، مبارك الحريص، أسامه الشاهين، فراج العربيد، سعد الخنفور، خليل عبدالله، ناصر الدوسري، شعيب المويزري، حمد سيف، خالد الشطي، صلاح خورشيد، عبدالوهاب البابطين، عودة الرويعي، طلال الجلال، محمد الهدية، خلف دميثير، عسكر العنزي، وراكان النصف.