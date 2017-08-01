انتخب البرلمان الباكستاني اليوم الثلاثاء وزير البترول السابق شاهد خاقان عباسي رئيسا للوزراء ليحل محل نواز شريف الذي تقرر عدم أهليته للبقاء في المنصب.

واستخدم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف أغلبيته البرلمانية في المصادقة على تولي عباسي المنصب بعد أن قررت المحكمة العليا الأسبوع الماضي عدم أهلية شريف لمواصلة مهام عمله بعدما تبين أنه لم يكشف عن أحد مصادر دخله.

ومن المتوقع أن تكون فترة بقاء عباسي في المنصب قصيرة إذ أن شريف أعد الساحة لتولي أخيه شهباز رئاسة الوزراء بمجرد أن يصبح مؤهلا للمنصب.

ويتولى شهباز حالية رئاسة وزراء إقليم البنجاب وهو بحاجة للفوز في انتخابات فرعية حتى يتسنى لبقية النواب انتخابه رئيسا للوزراء.