نشر موقع "لايف ليك" مقطع فيديو صادما التقطته إحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع الهند، حيث قام أعضاء احد العصابات الإجرامية بالهند بمطاردة رجل أعمال هندي، وعند توقفه امام مزرعته، اقتربوا بسيارتهم منه، وقاموا بإغتياله في وضح النهار، وذلك لرفضه إبتزازهم له وإجباره على دفع الأموال.

ويظهر في الفيديو مطاردة سيارة لسيارة الضحية، وبعد توقف الضحية بسيارته على جانب الطريق استعداداً لدخول مزرعته، أتت السيارة الأخرى مسرعة وتوقفت بجانبه وخرج منها رجل، وتقدم نحوه وبدأ في إطلاق النار على رجل الاعمال حتى تأكد من مقتله.

وقد تمت عملية الإغتيال في وضح النهار، وأثار الامر ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي والإعلامي في الهند