نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أول صور تم التقاطها لطفل تمت ولادته على متن طائرة فى الجو، بإرتفاع بلغ 39 ألف قدم، خلال رحلة متجهة من "كولومبيا" إلى "ألمانيا".

حيث كانت تطير الطائرة أعلى المحيط الأطلنطي بينما شعرت الأم البلغارية البالغة من العمر 38 عامًا بأن لحظة ولادتها قد حانت، لتنطل استغاثاتها من أجل إنقاذ حياتها، وحياة جنينها.

ولحسن حظها تم العثور على دكتور وحيد من بين 191 راكب يدعي "نيكولاي"، ليقوم بالفعل من إخراج الجنين بنجاح، ويضطر "كيرت ماير" قائد الطائرة للهبوط فى مدينة "مانشستر" لنقل الأم وطفلها إلى أقرب مستشفي وهي "ويثنشاو".

وقال "كيرت" إن لحظة ولادة هذا الطفل على متن طائرته، هي الأجمل والأكثر تأثيرًا قى حياته المهنية، وكان نفس الرأي لباقي أفراد الطاقم، والذين التقطوا الكثير من الصور التى غزت مواقع الإنترنت فور نشرها.