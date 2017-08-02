لم يتخيل فريق الإنقاذ والإسعاف الجوي أن سبب الاستدعاء الذي وصلهم من سيدة متسلقة للجبال في السويد سوى شعورها بالتعب.

وعندما وصلت المروحية إلى المنطقة لم يجدوا سوى أن الشيء الوحيد الذي كانت تعاني منه السيدة هو الإرهاق.



وكانت السيدة وزوجها فوق ربوة ببلدية يوكموك بإقليم لابلاند شمالي السويد، ووفقا للمعلومات التي أعطيت للشرطة فالسيدة تعرضت لمشكلات في المشي وغير قادرة على النزول من الجبل.



وسرعان ما تم إرسال مروحية و فريق إنقاذ في الجبال إلى المكان، ولكن بمجرد وصولهم اكتشفوا أن السيدة تشعر ببساطة بالتعب وتبحث عن وسيلة انتقال لإنزالها إلى أسفل.



ولأن الشعور بالتعب لا يعتبر تهديداً خطيراً للحياة من جانب خدمة الإنقاذ في الجبال، فقد عرض على الزوجين خيار محاولة النزول من الجبل بأنفسهم، أو الدفع نظير ركوب الهليكوبتر، كما ذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي.



ووفقا لتقارير إذاعية فقد فضل الزوجان في نهاية المطاف دفع 30 ألف كرونر "3655 دولارا" مقابل النزول من الجبل بالمروحية.