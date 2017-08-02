عثر مجموعة من الباحثين الفرنسيين على بقايا أطراف بشرية متجمدة ومحفوظة بشكل جيد في أعالي جبال الألب الفرنسية.

وقال الباحث دانيال روش "إن البقايا البشرية التي تم العثور عليها تعود لركاب من الهند تحطمت طائرتهم قبل 50 عاما.

وأضاف "هذه المرة الأولى التي تم العثور فيها على بقايا بشرية محفوظة بشكل جيد، بحسب ما نقلته صحيفة "مترو".

وتفيد التقارير تحطم أول رحلة في جبال الألب في العام 1950، ما أسفرعن مقتل 48 شخصا كانوا على متن الطائرة.

أما الحادثة الثانية، تحطمت طائرة بالقرب من قمة مونت بلانك، في الرحلة المتجهة من مومباي إلى نيويورك، ما أدى إلى مقتل 117 شخصا.