أظهرت لقطات سجلت من خلال كاميرا المراقبة داخل أحد السجون بولاية نيومكسيكو الأميركية، طالبا متهما بقتل 5 أشخاص خلال هجومه على أحد حراس السجن في محاولة جريئة للهروب من محبسه.



وأخبر السجين (21 عاما) حارسه في البداية أن لديه كسرا في مرحاض الزنزانة، إلا أنه قام باحتجاز الحارس داخل زنزانته، ثم هاجم حارسا ثانيا وضربه باستخدام مصباح يدوي.



وبعد عراك استغرق ثوان، تدخل حارسان آخران للسيطرة على السجين ونجحا في إحباط المحاولة التي تعد الثانية من نوعها للسجين نفسه.



ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن المتهم يدعى، داميان هيريرا، وقد قام بقتل 5 أشخاص، بينهم 3 من أفراد عائلته بعدما قام بإطلاق النار عشوائيا عليهم.