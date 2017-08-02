شهدت المباراة الودية بين فريقي ويغان أثلتيك وغريمسبي تاون الإنجليزيين، السبت الماضي، واقعة طريفة عندما تعرض الحكم الرابع للإصابة خلال المباراة، فعرضت شرطية في الملعب مساعدته في رفع اللوحة الإلكترونية بدلا منه.



وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف واحد لكل منهما، في المواجهة الودية الأخيرة التي تأتي استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.



وأثار ظهور شرطية على خط التماس وهي تحمل اللوحة الإلكترونية لإعلان تغيير أحد اللاعبين دهشة وإعجاب المشجعين في الملعب.



وبدأ المشهد عندما شاهدت الشرطية الحكم الرابع لا يتمكن من حمل لوحة التغيير بعد إصابته، فنهضت لمساعدته.



وبفضل مساعدة الشرطية، التي كانت تحمل أيضا أصفادا ورذاذ الفلفل وهراوة، إلى جانب اللوحة، استمرت المباراة، وأعلنت نزول المدافع كارليغ أوسبورن.



وقال أحد المشجعين لصحيفة (غريمسبي تليغراف): "حدث ذلك في غمضة عين. يبدو أن الحكم الرابع أصيب بجروح، وشرعت الشرطية في تقديم المساعدة بسرعة".



وأضاف "من الرائع أن نرى ذلك".



وبمجرد نشر صورة الشرطية التي تم التقاطها وهي تحمل اللوحة الإلكترونية للتغيير، حققت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.