تسبب مسافر أميركي، بتأخير رحلة طيران داخلية في بلاده، جراء قيامه بخلع كامل الثياب التي كان يرتديها، ولم يتمكن الربان من الإقلاع إلا بعد إبعاده خارج الناقلة.



وبحسب ما نقلت "ديلي ميل"، فإن الراكب خلع كافة ثيابه، أثناء استعداد الطائرة للإقلاع في مطار لاس فيغاس، على نحو الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.



وكانت الرحلة متجهة إلى أوكلاند، وتدخلت الشرطة من أجل إبعاد الراكب المزعج من رحلة الطائرة التابعة لشركة "سبيريت".



وأوضحت الشرطة أن ما حصل كان بدوافع صحية، قائلة إن الشخص الذي جرى إبعاده في حاجة إلى العلاج.



من ناحيتها، لم تعلق شركة الطيران على الحادثة الغريبة، كما لم تشر إلى مدة التأخير التي تسبب بها التعري قبل استئناف الرحلة، بشكل طبيعي.