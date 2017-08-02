تقدم مزرعة لحيوانات الألباكا في كندا، فرصة للراغبين في ممارسة الرقص وتعلمه داخل المزرعة والقيام بنشاطات تفاعلية عديدة مع حيواناتها الأليفة.



وتقدم المزرعة ستة أسابيع من دروس الرقص واللياقة البدنية برفقة حيوانات الألباكا، حيث يستمر الدرس 45 دقيقة، ويليه 15 دقيقة للتفاعل مع الألباكا وإطعامها والتقاط صور السيلفي معها.



وقالت آن باتمان من إدارة المزرعة في تصريح لها لـ "غلوبال نيوز": "الجميع يأتي إلى المزرعة لممارسة الرقص على وقع الموسيقى وسط تواجد حيوانات الألباكا، ويحصلون على فرصة للتدرب على مختلف أنواع الرقص".



وأضافت آن: "تتميز حيوانات الألباكا بكونها حيوانات ودّية، وهي حيوانات اجتماعية وتتفاعل مع البشر بشكل جيد. إن الناس هنا يحبون هذه الطريقة كثيراً ويرغبون باللعب مع حيوانات الألباكا، وخاصة الأطفال الصغار".



وتتبع المزرعة سياسية مرنة مع المتدربين، إذ يحق لهم أن يلتحقوا بدروس الرقص دون الحاجة للتفاعل مع الحيوانات إن رغبوا بذلك.



من الجدير بالذكر بأن تكاليف دروس الرقص تتراوح بين 10 إلى 15 دولار كندي للدرس الواحد، ويطلب من السياح التسجيل مسبقاً في دروس الرقص لحجز أمكنة مناسبة لهم، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.