قالت خدمات الطوارئ الإسبانية إنها تحركت لإجلاء أكثر من 22 ألف شخص من مهرجان للموسيقى الإلكترونية في برشلونة، ليل السبت، بعد اندلاع حريق كبير على إحدى المنصات أثناء سلسلة عروض تَضَمّنت ألعاباً نارية؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضافت أنه لم تقع أي إصابات.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع المصورة التي تُظهر ارتفاع ألسنة اللهب من المنصة، وتصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الأسود أمام الجماهير.

ويقام المهرجان المعروف باسم "أرض الغد" شمالي مدينة برشلونة، وتحديداً في سانتا كولوما دي جرامينيت، وهي المرة الأولى التي تستضيفه فيها إسبانيا؛ إذ كان يقام عادة في بلجيكا.