حصلت الجياد التي تجر عربات مخصصة للسياح في فيينا اول من امس على «عطلة رسمية بسبب الحر» للمرة الأولى بعدما تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية في العاصمة النمساوية على ما أعلنت البلدية.

ودعي ساسة 375 خيلا تعمل في هذا المجال في فيينا إلى وقف أي نشاط خلال النهار ووضع الأحصنة في الظل في اسطبلاتها بموجب نظام جديد.

وأقر النظام الجديد في يونيو 2016 من أجل تأمين رفاهية الحيوانات، لكن الإجراء الذي يمنع عمل الجياد إذا ما تجاوزت الحرارة 35 درجة مئوية في فيينا لم يسبق أن طبق إذا لم تكن قد وصلت الحرارة إلى هذا الحد بعد.

إلا أن ذلك حصل اول من امس مع تسجيل 36 درجة مئوية في العاصمة النمساوية في حين تشهد مناطق أوروبية أخرى موجة حر أيضا.

وتشكل العربات التي تجرها أحصنة معلما أساسيا في وسط فيينا ومحطة شبه إلزامية للسياح الميسورين. وتعمل 28 شركة في هذا المجال، وتوظف 250 شخصا، إضافة إلى 375 حصانا.