تشكل الرحلات الطويلة بالسيارات كابوساً حقيقياً للأسر التي تصطحب الأطفال برفقتها، لكن شركة لتأجير السيارات، وجدت حلاً مثالياً لهذه المشكلة، من خلال توفير نشاط يبقي الأطفال منشغلين طوال الرحلة في المقاعد الخلفية للسيارة.



وعمل المصممون في شركة هيرتز لتأجير السيارات، على الاستفادة من فكرة كتب التلوين، ونقلوها إلى سيارات الأجرة، من خلال مجموعة من الصور للحيوانات والمنازل والأزهار وغيرها، يمكن للأطفال الانشغال بتلوينها خلال الرحلة.



وأشارت الشركة إلى أن هذا النموذج هو الأول من نوعه، لكنها ستعمل على التوسع في هذا المفهوم، اعتماداً على ردة فعل الجمهور، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وحظيت هذه الفكرة بترحيب العديد من الآباء والأمهات، خاصة وأنها تخفف من ضجيج الأطفال على الطريق خلال الرحلة، لكن البعض عبروا عن قلقهم من زيادة أسعار تأجير السيارات بعد توفير هذه الخدمة.