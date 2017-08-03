حصلت أم على مفاجأة غير متوقعة عندما طلبت الحصول على ابريق وكوبين عبر موقع "إيباي".



وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تفاجأت الأم "ميليسيا سيمان" 23 عاما بحصولها على أبريق طوله أقل من بوصة وكوبين صغيرين للغاية ويصلح لمنزل دمى بدلا من طلبها الذي اشترته، ودفعت في المقابل 1.79 جنيها استرلينيا.



ظنت الأم في البداية أن ابنتها البالغة من العمر ست سنوات طلبت شيئا من حسابها عبر الموقع عن طريق الخطأ لكنها اكتشفت أن الخطأ من عدم قراءتها لمواصفات المنتج التي تشرح أنه لمنزل ألعاب الأطفال، لذلك منحته لطفلتها.