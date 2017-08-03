قامت شركة تركية بتطوير طابعة ثلاثية الأبعاد تتيح الطباعة على رغوة القهوة دون استخدام قوالب أو الرسم اليدوي.



غيزم أجار ياووز، إحدى الشركاء المؤسسين للشركة العاملة في مجال التكنولوجيا في إزمير، صرحت قائلة إنها تخصصت في طابعات الأغذية خلال دراستها الماجستير بجامعة 9 أيلول.



وأشارت إلى أنها ركزت على الاستفادة من تخصصها وعملت على تطوير أنماط جديدة من الطابعات.



وذكرت أجار ياووز أن طابعة المشروبات التي تلقى اقبالا كبيرا من المقاهي والفنادق والشركات السياحية، توفر إمكانية طباعة أي شكل على رغوة القهوة، في ثوان؛ وهو أمر رائع.



وحول آلية عمل الطابعة قالت: "بوسع الزبون التقاط صورة وإرسالها عبر الإنترنت إلى الآلة فتطبعها لكم خلال ثوان".



علماً أن الحبر المستخدم للطباعة على رغوة القهوة هو خلاصة البن أو التفل.



وقالت الباحثة التركية إن بوسع من يحب عمل مفاجأة لزوجته مثلا أن يطبع صورتها على رغوة فنجان القهوة.



وحول أسعار الطابعة، قالت إنها تبدأ من ألفي يورو وترتفع بحسب المواصفات المطلوبة.



وأوضحت أجار ياووز أن شركتها هي الوحيدة المنتجة لهذه الطابعة في تركيا، وقد باعت منها 30 جهازا حتى اليوم.



وكشفت أنهم يعملون حاليا على تلبية الطلبات الجديدة التي تجاوزت 300 طِلْبَة.