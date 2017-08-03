ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها وجّهت تهمة السطو والسرقة ضد رجل عُثر عليه نائماً على سرير فاقداً الوعي؛ بسبب تناوله جرعة كبيرة من الكحول في المنزل الذي قام بالسطو عليه.



وقع الحادث يوم الجمعة الماضي في بلدة إسبيرانس جنوب غربي أستراليا.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن الشرطي السيرجانت ريتشارد مور: إن مالكة المنزل وجدت اللص نائماً على سريرها!



وذكر "مور" أن اللص قد اقتحم المنزل عبر الباب الأمامي، وقال إنه "بمجرد دخوله تناول معظم محتوى زجاجة خمر. ثم توجه إلى غرفة النوم وغطّ في النوم".



وقال "مور" إن "مالكة المنزل استدعت الشرطة، قبل أن يستيقظ اللص، وتم القبض عليه".



وكان الرجل ثملاً للغاية عندما تم إيداعه الحبس، حيث كانت نسبة الخمور في دمه تتجاوز الحد المسموح به لقيادة السيارات بثمانية أضعاف، ولذلك قام رجال الشرطة بنقله إلى مستشفى محلي كإجراء احترازي".



وأضاف "مور" أن الرجل (36 عاماً) اتُّهم بالسطو والسرقة، وسوف يمثل أمام المحكمة في 8 أغسطس الجاري.