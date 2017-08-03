كشف باحثون في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مادة ستتيح شحن بطاريات السيارات والحواسب والهواتف النقالة في ثوانٍ معدودة، ووصفوها بـ "الخارقة".



وأضاف الباحثون بجامعة دريكسيل الأمريكية، إن المادة التي تُدعى "مكسين"، توفر العديد من المسارات لتخزين الشحنات الكهربائية، بصورة أفضل بكثير من البطاريات المستخدمة حاليًّا، ولهذا لن تستغرق البطارية وقتًا طويلاً لشحنها.



وأوضح قائد فريق البحث، البروفسور يوري جوجوتسي، أن المادة الجديدة ستُتيح شحن بطاريات السيارات والحواسب والهواتف النقالة بمعدل أعلى بكثير، ربما ثوانٍ أو دقائق بدلاً من ساعات كما أن مادة "مكسين" لن تكون متاحة تجاريًّا، ولن تدمج بالتقنية الحالية قبل 3 أعوام .