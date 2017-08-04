أعلنت السلطات الهندية اليوم الخميس عن مقتل جنديين ومسلحين اثنين في اشتباكين منفصلين بولاية جامو وكشمير شمال البلاد.

ونقلت اذاعة (كل الهند) الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية راجيش كاليا قوله ان "اثنين من افراد الجيش لقيا مصرعهما احدهما ضابط في مواجهة مع مسلحين صباح اليوم الخميس في قرية (زايبورا) بمحافظة (شوبيان) في الولاية" مشيرة الى ان القوات الهندية اطلقت عملية بحث وتفتيش في المنطقة لتعقب المهاجمين.

واضافت ان "مسلحين قتلا في مواجهة اخرى اندلعت صباح اليوم ايضا بعد ان شنت قوات الامن عملية تطويق وتفتيش في منطقة (جوبالبورا) في محافظة (كولجام) عقب تلقي معلومات عن تواجد ارهابيين في المنطقة".

وتأتي الهجمات في أعقاب مقتل زعيم جماعة (لشكر طيبة) ابو دجانة الباكستاني ومساعده المحلي يوم الثلاثاء الماضي في مواجهة مع قوات الامن في (بولواما) واندلاع احتجاجات عارمة في الولاية من قبل السكان المحليين.

وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي الاخيرة هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم.