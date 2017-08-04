أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس عن اجرائه تعديلات حكومية واسعة طالت معظم اعضاء مجلسه ومن ضمنهم وزيري الدفاع والخارجية.

جاء ذلك بعد ساعات من عقد اجتماع طارئ لاعضاء مجلس الوزراء اذ احتفظ خمسة وزراء من اصل 19 وزيرا على مناصبهم منهم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تارو اسو وكبير امناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهاد سوغا.

وعين آبي وزير الاصلاح الاداري تارو كونو بمنصب وزير الخارجية فيما اعاد وزير الدفاع اتسونوري اونوديرا لمنصبه السابق الذي شغله لحوالي عامين منذ عام 2012.

ومن المتوقع ان يؤدي الوزراء الجدد القسم في القصر الامبراطوري في وقت لاحق.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يجري فيها آبي تعديلات على اعضاء حكومته منذ توليه رئاسة الوزراء في ديسمبر عام 2012