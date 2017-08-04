اعلنت السلطات الامنية التركية اليوم الخميس مقتل اثنين من عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني احدهما قيادي خلال عملية مدعومة بغطاء جوي في ولاية (تونج إيلي) شرقي تركيا.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن مصادر امنية قولها ان "قوات الامن والدرك التركية نفذت عملية مشتركة مدعومة بغطاء جوي ضد عناصر المنظمة في منطقة (دولوكوب) بالولاية".

واضافت ان "العملية اسفرت عن مقتل اثنين من عناصر المنظمة الانفصالية احدهما مسؤول عن عمليات زرع الألغام في مركز الولاية".

ودأبت قوات الامن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب وملاحقة عناصره جنوب وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق ردا على هجمات ارهابية ينفذها داخل البلاد بين الحين والآخر ضد المدنيين وعناصر الأمن.(