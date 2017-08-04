أكد كبير مدققين بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة في ديوان المحاسبة الكويتي صلاح الدين العنزي اليوم الخميس حرص الديوان على تحقيق رقابة فعالة على انظمة عمل الحكومة الالكترونية وفق احدث معايير الرقابة الدولية.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش مشاركته وفريق رقابي كويتي في اللقاء التدريبي الاول حول (الرقابة على الحكومات الإلكترونية - الذكية) الذي نظمه ديوان المحاسبة الاردني لخمسة ايام واختتم اعماله اليوم الخميس.

وقال العنزي ان "مفهوم الرقابة على الحكومات الالكترونية من المفاهيم الجديدة التي تستلزم تطوير عمل دواوين المحاسبة واجهزة الرقابة العليا في الدول العربية".

واضاف ان "دولة الكويت طورت اخيرا عمل ديوان المحاسبة من خلال تشكيل لجنة خاصة للرقابة على منظومة الحكومة الالكترونية في خطوة رائدة وسباقة بالمنطقة".

واشار العنزي الى ان الديوان ومن اجل مواكبة المفاهيم المستحدثة في الرقابة عمل على ادراج فصل كامل ضمن (دليل التدقيق العام لديوان المحاسبة الكويتي) حول كيفية الرقابة على الانظمة الالكترونية وتحقيق مستويات عالية من الثقة في البيانات والمعلومات.

واوضح ان الديوان قام ايضا بعمل دراسات وفحوصات ميدانية كبيرة على بعض الجهات الحكومية المستخدمة للانظمة الالكترونية عبر نظام متطور يختص بالتدقيق وتوثيق المعلومات وربط جميع فرق العمل بالادارات الرقابية في الديوان.

واكد حرص رئيس الديوان الكويتي بالانابة عادل الصرعاوي على استضافة الاجهزة العليا للرقابة في الدول العربية لنقل التجربة الكويتية في مجال الرقابة على الحكومة الالكترونية واستعراض الخطوات والانجازات التي يقوم بها الديوان عبر اداراته وقطاعاته المختلفة لاسيما ادارة نظم المعلومات في هذا المجال.

من جانبه قال كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية بالديوان نادر بهبهاني :" ان منظومة عمل الحكومة الالكترونية بدأت عالميا منذ ما يقارب من 17 عاما قبل ان تنتشر اخيرا في ظل ثورة المعلومات التي يشهدها العالم والتقدم العلمي الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

واضاف ان "تحول العديد من الدول العربية الى تطبيق منظومة عمل الحكومة الالكترونية عبر الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية واجهزة الدولة دفع اجهزة الرقابة ودواوين المحاسبة نحو مواكبة التطور العملي وتبني مفاهيم جديدة للرقابة والتدقيق".

وبين ان التحول استوجب قيام المؤسسات الرقابية واجهزة الرقابة العليا في مختلف الدول التي تتبنى هذه البرامج بتطوير وتحديث مطلق الادوات والاساليب التي تستخدمها في ممارسة عملية الرقابة لتؤدي مهامها بطريقة فعالة ولضمان تحقيق الاهداف المرجوة.

واشار الى ان اللقاء الحالي في الاردن "فرصة" لتدريب منتسبي اجهزة الرقابة العليا في الدول العربية على ممارسة عملية الرقابة على الحكومات الالكترونية والذكية واكسابهم المعرفة والمهارات التي تلزمهم للقيام بعملهم بالشكل الامثل.

وقدم فريق ديوان المحاسبة الكويتي ورقة عمل خلال اللقاء التدريبي حول التجربة الكويتية "الرائدة" في مجال الرقابة على الحكومات الالكترونية والذكية وادلة الرقابة ومعاييرها المستخدمة في هذا المجال.

واستعرض الفريق الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت لتطوير العمل الاداري واوجه النشاط التجاري والاقتصادي فيها عبر تحويل العديد من الخدمات الحكومية الورقية الى الكترونية ومساعيها في الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات المتطورة عبر ايجاد اجهزة خاصة في هذا المجال كالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وشارك في اللقاء الى جانب العنزي وبهبهاني كل من مدقق نظم معلومات رئيسي فيصل الشاهين ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة نوف العوضي.

كما شارك في اللقاء مسؤولون واعضاء من اجهزة الرقابة العليا ودواوين المحاسبة في العراق والسعودية والاردن البلد المستضيف