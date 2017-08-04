أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار اليوم الخميس تحقيقها 7.7 مليون دينار كويتي (نحو25.5 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية بالنصف ابلأول من العام الحالي بربحية 14 فلسا للسهم الواحد وبارتفاع 9ر283 في المئة مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2016.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن إجمالي حقوق المساهمين بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي 8ر126 مليون دينار (نحو 420 مليون دولار) مقارنة ب7ر122 مليون دينار (نحو 5ر406 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت ان إجمالي الموجودات بلغ 7ر261 مليون دينار (نحو 2ر867 مليون دولار) في حين بلغت المطلوبات 101 مليون دينار (نحو 7ر334 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغ 5ر145 مليون دينار (نحو 482 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2016.

وأسست (الكويتية للاستثمار) عام 1961 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 وتعمل في استثمار وتنمية ادخارات مساهميها وعملائها والقروض التي تعقدها وذلك بتوظيفها في الأوراق المالية والحقوق والامتيازات والممتلكات والموجودات وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة بأنواعها بالطرق التي تراها مناسبة.

وتشارك الشركة في تأسيس شركات أخرى بغرض تحقيق الربح بما لا يتعارض مع أحكام القوانين وكذلك المساعدة في تأسيس مثل هذه الشركات إضافة إلى بيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.