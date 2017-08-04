أعلنت السلطات الهولندية اليوم الخميس اضافة تسعة مواطنين الى قائمتها للارهابيين ومن ضمنهم ست نساء نظرا لاحتمال ارتباطهم بجرائم ارهابية في العراق وسوريا.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية في تقارير عن وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز قوله في جلسة لمجلس البرلمان ان "القائمة تضم حاليا 121 شخصا منهم 28 امرأة وثلاث منظمات".

واضاف ان "العقوبات التي تفرضها القائمة تضم تجميد الحسابات البنكية وعدم التمكن من المطالبة بمميزات الامن الاجتماعي او قروض الطلبة.

وكانت قائمة هولندا للارهابين تضم 36 شخصا فقط في شهر يناير العام الماضي