أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع1.75 نقطة ليبلغ مستوى 6825 نقطة ومؤشر (كويت 15) بواقع0.32 نقطة بينما انخفض المؤشر الوزني0.42 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 92ر6 مليون دينار كويتي (نحو 9ر22 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1ر51 مليون سهم تمت عبر 2232 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(وطني) و(زين) و(بنك وربة) و(بيتك) و(أجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (بترولية) و(وطنية د ق) و(كويتية) و(الجزيرة) و(المدن) و(أهلية ت) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.