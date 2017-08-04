قال مسؤول نفطي كويتي ان تكلفة مشروع مصفاة فيتنام تبلغ نحو 2ر9 مليار دولار أمريكي متوقعا تحقيقها عوائد مجزية تتوافق مع متطلبات مؤسسة البترول الكويتية بالاستثمار خارج البلاد وتوفير منفذ آمن للنفط الكويتي.

واضاف نائب الرئيس التنفيذي لشؤون آسيا لشركة البترول الكويتية العالمية غانم العتيبي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمناسبة إطلاق اول شحنة من النفط الكويتي الخام استعدادا لبدء عمليات التشغيل لمجمع التكرير والبتروكيماويات (مصفاة نغي سون) في فيتنام ان المصفاة تستهدف ايضا تعزيز العلاقات النفطية للكويت مع فيتنام والشركاء العالميين.

وذكر انه تم إرسال اول شحنة الى المصفاة الجديدة مبينا أن المشروع هو من اهم مشاريع القطاع النفطي ويجسد رؤية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للوصول الى مكانة رائدة عالميا في صناعة التكرير والتسويق والبتروكيماويات.

واضاف أن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بفيتنام التابع للشركة سيحقق أهدافا استراتيجية للمؤسسة ويعتبر منفذا آمنا على المدى البعيد مشيدا بالدعم الذي تلقته الشركة بهذا الصدد من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية ومن الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني.

واشاد بدور الشباب الكويتي الذي يعمل ضمن المشروع واسهاماته البارزة في المشروع والتي ساعدت على المضي قدما في الانجاز نظرا لما لديهم من خبرات في هذا المجال.

وافاد العتيبي بأن أبرز التحديات في هذه الفترة هو التشغيل الآمن لجميع وحدات المشروع الإنتاجية للوصول للطاقة القصوى والتشغيل التجاري في أقرب وقت ممكن مشيرا الى ان الشركة بدأت بعمليات التسويق بالتجزئة داخل فيتنام مع شركاء استراتيجيين من خلال بناء خمس محطات كجزء من شبكة محطات بالتجزئة لتغطية حاجة السوق المحلي.

واعرب عن تطلعه لمشاركات مع شركات عالمية مربحة أخرى طويلة المدى على غرار مشروع مصفاة فيتنام.

من جانبه قال نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمشتقات البترولية في الشركة وليد البدر ان الشحنة التي تم ارسالها اليوم تبلغ مليوني برميل وستصل الى مصفاة فيتنام في 19 اغسطس الجاري فيما سيتم شحن ثاني شحنة للنفط الخام في 11 اغسطس وبنفس الكمية.

واضاف البدر انه سيتم إرسال 4 ملايين برميل من النفط الكويتي الى مصفاة فيتنام خلال سبتمبر المقبل فيما سيبلغ عدد الشحنات المرسلة الى فيتنام نحو 6 شحنات إضافية بكمية 12 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي مبينا ان الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ نحو 200 ألف برميل من النفط الخام الكويتي.

وافاد بأنه تم تشييد مصفاة فيتنام في منطقة (نغي سون)التي تبعد نحو 200 كليومتر جنوب العاصمة الفيتنامية (هانوي) المصممة لتكرير النفط الخام الكويتي بنسبة 100 في المئة وبطاقة تكريرية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا مشيرا الى ان تم تنفيذ هذا المشروع بدا فعليا في شهر يوليو من عام 2013 واستغرق انجازه نحو 43 شهرا.

يذكر أنه تم إنشاء شركة مشتركة مالكة لمشروع مصفاة تكرير النفط ومجمع البتروكيماويات في فيتنام لتبلغ حصة كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة (إديمتسو كوزان) اليابانية فيها 1ر35 في المئة في حين تمتلك شركة (بيتروفيتنام) الحكومية 1ر25 في المئة وشركة (ميتسوي) اليابانية نسبة 7ر4 في المئة