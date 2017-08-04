نشر موقع "روسيسكي ديالوج" الروسي توقعات بحدوث خمس كوارث خلال شهر أغسطس الجاري.

حيث توقعت مجموعة المتخاطرين The Farsight Institute بأن شهر أغسطس سيكون شهر الكوارث الخمس، التي ستبدأ بأعمدة الغبار والدخان في إحدى المدن الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الغالب سبب الدمار سيكون الزلزال.

والكارثة الثانية ستكون مظاهرات في البلدان الناطقة بالإسبانية.



والثالثة ستحدث مشكلة كبيرة لركاب سفينة سياحية ضخمة، سيظهر الرعب المفاجئ على وجوههم.

والكارثة الرابعة سيقع هجوم على مبنى حكومي في مدينة أوروبية كبيرة خلال العيد.

والخامسة هجوم إرهابي سيقع في مكان لم يذكر.