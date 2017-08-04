تعرضت إحدى كابلات الجهد العالي لعطل تسبب في شل حركة قطارات الضواحي في وسط مدينة ميونخ الألمانية اليوم الأربعاء، وعلق نحو 200 راكب داخل أحد القطارات لمدة ساعتين بسبب انقطاع التيار الكهربي بين محطتي ” أوستبانهوف ” و ” لويشتنبرجرينج “.



وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية ” دويتشه بان ” أن الشرطة الاتحادية ورجال الإطفاء تمكنوا من إخراج الركاب العالقين.

وتعطل طريق السكك الحديدية الرئيسي في ميونخ الذي تسير عليه 7 خطوط لقطارات الضواحي لعدة ساعات منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً (التوقيت المحلي)،ولم يعرف بعد سبب العطل.