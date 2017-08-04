كادت هذه الصورة أن تتسبب باتهام سائق تاكسي بريطاني بجريمة قتل، حينما أبلغ شاهد عيان في مقاطعة نورفوك شرق إنجلترا بأن صاحب السيارة ربما يحمل جثة شخص ميت.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد استجوبت شرطة نورفوك سائق التاكسي كريس ريتشموند (30 عامًا)، بعد بلاغ من شخص شاهده في محطة تموين وقود، وشاهد بمؤخرة السيارة اللاند روفر غطاء سرير ملفوف، وأحذية وأدوات أخرى؛ فظن الشاهد أن صاحب السيارة يحمل جثة ملفوفة بغطاء السرير.

وبعد التحقق مما في مؤخرة السيارة أعلن المتحدث باسم الشرطة أنه تم الإفراج عن ريتشموند، بعد فحص السيارة، وإفادته للشرطة بأنه يستخدم غطاء السرير لنوم كلبَيْه أثناء التنقل بالسيارة.

ونقلت الصحيفة عن ريتشموند قوله: إن البلاغ أصابه بانزعاج قليل في البداية، لكنه محظوظ أن الواقعة حدثت أثناء قيادة سيارته، وليس تاكسي الشركة التي يعمل بها؛ لأن الشركة كان يمكن أن توقفه عن العمل لو حدث الموقف في سيارتها.