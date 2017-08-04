في واقعة طريفة تعرضت مذيعة لموقع محرج على الهواء وذلك بعد سقوطها من على الكرسي الذي تجلس عليه فى الأستوديو أثناء تقديمها النشرة الرياضية، مما أدي إلى سقوط المشروب الذي كانت تتناوله على ملابسها واضطرت للاعتذار لمشاهدي القناة.

نشر موقع «ديلي ميرور» فيديو يظهر مذيعة تدعي «إيرين مولان» أثناء تقديمها النشرة الرياضية على قناة «9news» الأسترالية حيث سقطت المذيعة من على الكرسي بارتفاع متر ونصف لترتطم بالأرض أثناء تقديم تقرير رياضي على الهواء، ليسمع المشاهدون صوتاً أشبه بالارتطام، بعدها بلحظات قالت «لقد وقعت من على الكرسي».

وبعد مساعدة فريق العمل لها ظهرت المذيعة بملابس مبللة حيث سقط على ملابسها المشروب الذي كانت تتناوله أثناء تقديم النشرة الرياضية، وقد اضطرت للاعتذار للجمهور عما حدث بشكل طريف للغاية، وقد انتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خفة دم المذيعة.