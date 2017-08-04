أنقذت المؤسسة الوطنية الملكية لقوارب النجاة شخصا كان يلهو بقارب مطاطي صغير بعدما جرفته التيارات البحرية القوية لمسافة 1.6 كيلومتر قبالة ساحل ردكار بشمال شرق إنجلترا.

وقالت المؤسسة إن الرجل، الذي لم تذكر اسمه، خاطر بحياته مساء يوم الاثنين إذ أن قاربه كان من الممكن أن ينجرف لمسافة أبعد.

وقال ديف كوكس مدير العمليات بالمؤسسة أمس الثلاثاء "عندما وصل إليه قارب النجاة الليلة الماضية سأله الطاقم عن سبب وجوده... كان يعتقد بأنه يقضي وقتا طيبا وأنه سيكون بخير".

وقال مسؤولو الإنقاذ إن الحادث يبرز ضرورة أن يولي الناس المياه المزيد من الاحترام.