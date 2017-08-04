يعيش سبعيني وحيداً في جبال نيكاراغوا منذ أكثر من 40 عاماً، وخلال هذه السنوات، عمل على نحت عدد كبير من التماثيل الحجرية في الجبال.

ويقول ألبيرتو غيتيريز المعروف باسم "الرجل الحجري" أو "نحّات الجبال" إنه ولد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1944، على الرغم من أنه لا يملك شهادة ميلاد تثبت ذلك، وكان دائماً يحب استكشاف الغابات حول منزل، وبعمر 33 عاماً، قرر أن يعيش حياته في الطبيعة، وإنجاز عمل فني ضخم حلم به عندما كان بعمر 9 أعوام.

وشغل هذا المشروع بال غيتيريز لسنوات طويلة، لكن خلال الحرب التي اجتاحت نيكاراغوا، سنحت فرصة مثالية له للابتعاد والعيش في الجبال، لإنجاز هذا المشروع، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويمضي غيتيريز حوالي 3 ساعات في اليوم في العمل على الصخور العملاقة، بالقرب من كوخه الخشبي، في حديقة تيسي إستانزويلا الطبيعية. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، تمكن من نحت عمل فني ضخم يضم مجموعة من الحيوانات ومثل الفيلة والفهود، ونماذج لأبنية مثل كاتدرائية إستيلي، وبرجي مبنى التجارة العالمي في نيويورك. والغريب في هذا العمل، أنه نسخة عن الحلم الذي راود غيتيريز قبل نحو 70 عام.