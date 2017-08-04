أنقذ مجموعة من محبي الحيوانات 3 جراوي ألقاهم أصحابهم فى حفرة من القطران في مدينة نويابرسك بروسيا، حيث ظلوا الجروي الصغيرة دون شراب أو طعام لفترة طويلة ليتوفى الجرو الرابع أثناء إنقاذه لعدم قدرته تحمل الجوع والعطش.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تمكن مجموعة من الأشخاص إنقاذ 3 جروي صغيرة رميت بحفرة مليئة بالقطران لعدم رغبة أصحابهم في امتلاكهم، حيث كانت أجساد الكلاب الصغير ملتصقة بمادة القطران عاجزين الحراك في مشهد مفجع وصادم.

قال متطوع لم يذكر اسمه شارك في عملية الإنقاذ: "حاولنا إخراج القطران من جسد الكلاب الصغيرة حتى منتصف الليل، و تمكنا من إزالة فقط أكبر قطعة من القطران، تم لصقها على جلدهم، لافتًا إلى أنه تم استدعاء طبيب بيطري لمعالجة آثار القطران من أجسادهم الضعيفة.