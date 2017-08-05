يعتقد البعض أن قفل السيارة كفيل بحمايتها من اللصوص والعابثين، إلا أن أداة جديدة متوفرة على مواقع التسويق عبر الإنترنت بسعر زهيد، يمكن أن تفتح قفل السيارة في أقل من 30 ثانية.



ونشر آدي هاندلي (49 عاماً) مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يبين فيه كيف يمكن للصوص فتح السيارة باستخدام هذه الأداة، التي لا يزيد سعرها على الإنترنت عن 16 جنيه استرليني (21 دولاراَ)، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من أن هاندلي لا يملك أية خبرة في اختراق السيارات، إلا أنه استطاع باستخدام هذه الأداة، فتح سيارة فورد كونيكت، حلال نصف دقيقة، ومن المحاولة الأولى.



وشارك هاندلي هذا الفيديو على الإنترنت، ليؤكد للسائقين على ضرورة عدم ترك الأدوت والأغراض الثمينة داخل السيارة، وضرورة استخدام وسائل أكثر أماناً لحماية السيارة وإبعاد اللصوص عنها.



وقال هاندلي وهو من مدينة ليستر البريطانية: “كانت هذه أول محاولة لي، واستطعت أن أفتح باب السيارة خلال أقل من 30 ثانية، ومع التدريب، يمكن أن أختصر هذا الزمن إلى 10 ثوان فقط، وهذا أمر مثير للقلق”.



وأضاف هاندلي: “يعمل هذا المفتاح على سيارات فورد وجاغوار، وبعد أن تفتح باب السيارة، يمكن إعادة إقفالها بنفس المفتاح. كان من المفترض أن يكون لديك رخصة لتشتري مثل هذه المفاتيح، وهي محظورة على العديد من المواقع، لكنني تمكنت من شرائها”.