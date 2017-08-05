أصبح واتساب المخصص للمراسلة عبر الإنترنت، والتابع لفيسبوك، التطبيق الأكثر استخداما في العالم، ورغم شعبيته الجارفة فإن هناك بعض الاختصارات المفيدة جدا التي يجب على كل مستخدم أن يعرفها الآن من أجل توفير الوقت والجهد.

الرد السريع



لو كنت مشتركا في مجموعة على واتساب وتريد الرد على رسالة أحد أعضائها بالتحديد، فيقوم أغلب المستخدمين بالضغط على الرسالة التي يريد الرد عليها بشكل متواصل حتى يظهر خيار الرد ويضغط عليه ثم يقوم بكتابة ما يريد.

لكن هناك طريقة سريعة للرد، وهي عن طريق سحب الإصبع على الرسالة المطلوب الرد عليها من اليسار إلى اليمين ليظهر المربع الخاص بكتابة الرد مباشرة عبر هواتف آيفون.



البحث



في كثير من الأحيان تحتاج إلى الرجوع لرسالة قديمة وصلتك عبر واتساب، ويقوم كثيرون بالبحث يدويا بين كل المحادثات للوصول إلى الرسالة المطلوبة وذلك يستغرق الكثير من الوقت.



لكن هناك حلا أسرع، هو اختيار مربع البحث في تطبيق واتساب وكتابة كلمة من الرسالة المطلوبة ليقوم التطبيق بعرض كافة الرسائل التي تحتوي على تلك العبارة.



تثبيت المحادثات



يملك بعض مستخدمي واتساب عدد كبيرا من المحادثات، وأحيانا يحتاجون للعودة إلى محادثات قديمة، وقد يتطلب البحث عنها كثيرا من الوقت، ولهذا السبب طرح تطبيق واتساب ميزة تثبيت المحادثات لهواتف آيفون وأندرويد التي تتيح تثبيت 3 محادثات مهمة في أعلى التطبيق بشكل دائم.



في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، يمكن للمستخدم تثبيت المحادثات، عبر الضغط المتواصل على المحادثة ليظهر في الأعلى زر على شكل دبوس، ويجب الضغط عليه من أجل تثبيت المحادثة في الأعلى.



أما في آيفون، فيمكن لمستخدم التطبيق تثبيت المحادثة من خلال سحب الإصبع من اليسار إلى اليمين على المحادثة المطلوبة ثم الضغط على الخيار Pin من أجل تثبيت المحادثة.



الكتابة بدون لوحة مفاتيح



هناك ميزة في آيفون تتيح كتابة الرسائل في واتساب دون استخدام لوحة المفاتيح وبالاعتماد على الإملاء الصوتي، وهي تعتمد على خاصية Siri للأوامر الصوتية التي توفرها أبل في أجهزتها منذ سنوات، لكنها أصبحت متوافقة مع اللغة العربية بعد ذلك.



وقبل التوجه إلى تطبيق واتساب لتجريب تلك الميزة، يجب أولا تفعيلها في هاتف آيفون عبر التوجه إلى الإعدادات Settings ثم عام General، وبعد ذلك اختيار لوحة المفاتيح Keyboards، وبعد ذلك تفعيل خيار Enable Dictation أي تفعيل الإملاء الصوتي.



عند تفعيل ذلك الخيار، توجه إلى تطبيق واتساب، وافتح محادثة جديدة مع أحد الأشخاص، ولاحظ ظهور رمز “مايكروفون” في لوحة المفاتيح.



لو أردت إرسال رسالتك باللغة العربية، حول لوحة المفاتيح إلى النسخة العربية، ثم اضغط على زر المايكروفون في لوحة المفاتيح وابدأ التحدث لتلاحظ أن التطبيق يحول كلامك إلى نص عربي في خانة النص. يمكنك القيام بذات الخطوة إن أردت التحدث بالإنجليزية.



ملاحظة مهمة، لا يجب الخلط هنا بين رمز المايكروفون في واتساب المخصص لتسجيل رسائل صوتية، وبين ذات الرمز في لوحة المفاتيح والمخصص لتحويل الكلام إلى نص.