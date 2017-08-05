هل ماكياجك يجعلك تبدين أكبر سناً؟ إذا كان جوابك على هذا السؤال إيجابياً، ندعوك للتعرف على هذه الأخطاء في #الماكياج التي تزيد عمرك 10 سنوات، بهدف مساعدتك على تجنبها والحصول على ماكياج مشرق على الدوام.

- الخطأ رقم 1: استعمال الكثير من الفاونديشن

هل تعرفين أن الفاونديشن السميك يستقر في التجاعيد الصغيرة التي تظهر على بشرتك ويفقدها إشراقها الطبيعي؟ لذلك ننصحك باستعمال فاونديشن سائل أو مضغوط على أماكن الوجه التي تحتاج إلى توحيد فقط بدل تغطية كامل الوجه بطبقة سميكة من هذا المستحضر.

وعند اختيار الفاونديشن الذي يناسبك، تجنبي الأنواع التي تحمل عبارات: "Matte"، "Velvet"، و"Long Wearing" وابحثي عن الصيغ السائلة التي تعكس الضوء. أما إذا كانت بشرتك جافة، فاحرصي على ترطيبها جيداً قبل تطبيق كريم الأساس للحصول على بشرة موحدة بشكل مثالي وخالية من العيوب.

- الخطأ رقم 2: الإفراط في استعمال الكونسيلر

إن الكونسيلر ذات الصيغ الكريمية السميكة يسلط الضوء على الهالات السوداء بدل إخفائها، كما أنه يساعد على ظهور التجاعيد الصغيرة التي تحيط بالعينين. جربي الاستعاضة عنه بقلم هايلايتر تدخل في تركيبته جزئيات عاكسة للضوء وابدئي بتطبيقه انطلاقاً من الزاوية الداخلية للعين، وحيث تكون الهالات السوداء شديدة البروز.



الخطأ رقم 3: اختيار أحمر الشفاه ذات التدرجات الداكنة

بما أن الألوان الداكنة تجعل المساحات تبدو أصغر مما هي عليه، فهذا يعني أن أحمر الشفاه الداكن يجعل الشفاه تبدو أكثر رقة مما يضفي قساوة على ملامحك ويجعلك تبدين أكبر سناً. ولذلك ننصحك باستبداله بالألوان الحيادية والمشرقة كالبيج، والوردي، والأحمر. وينصح الخبراء بتحديد الطرف الخارجي للشفة العليا بقلم هايلايتر قبل تطبيق أحمر الشفاه ثم تمويهه بأصابعك لإضفاء المزيد من الإشراق على ابتسامتك.

الخطأ رقم 4: استعمال البودرة

إذا كانت البشرة الصحية الشابة تعكس الضوء بامتياز، فإن استعمال البودرة يحول دون ذلك، ولذلك ننصحك بالاستغناء عنها نهائياً. أما إذا كنت ترفضين التخلي عن هذا المستحضر الذي تعتبرينه جزءاً أساسياً من روتين ماكياجك، فننصحك باختيار بودرة رقيقة وشفافة واستعمالها فقط على مناطق الجبين، والأنف، والذقن. على أن تستعيني بالمحارم الماصة بدل البودرة عند الحاجة إلى روتشة ماكياجك خلال اليوم.

- الخطأ رقم 5: تطبيق الآيلاينر الأسود

لا تستغني أبداً عن تطبيق الآيلاينر في ماكياجك، ولكننا ننصحك باستبدال الآيلاينر ذات اللون الأسود باللون البني، على أن تطبقيه بشكل مموه، فأنت تحتاجين إلى رسم عينيك بنعومة دون أن تكون الخطوط محددة كثيراً. وتذكري دائماً أن خط الآيلاينر العريض والمحدد سوف يجعل جفنيك يبدوان هابطين وعينيك منحدرتين نحو الأسفل.

- الخطأ رقم 6: رسم المحيط الخارجي للشفاه

يساعد قلم تخطيط الشفاه على تحديد شفاهك وجعل أحمر الشفاه يحافظ على ثباته لمدة أطول. ولكن إذا كان خطه سميكا جداً، ذو لون داكن، أو إذا تم رسمه خارج حدود الشفاه فإنه سيجعل ابتسامتك تبدو قاسية ويجعلك تبدين أكبر سناً. ولذلك ينصحك الخبراء باختيار قلم تحديد الشفاه بلون قريب إلى لون شفاهك أو لون أحمر شفاهك على أن تكون صيغته كريمية مما يسهّل الحصول على نتيجة طبيعية مموهة عند تطبيقه.

- الخطأ رقم 7: استعمال الكحل والماسكارا على الرموش السفلية

من شأن استعمال الكحل والماسكارا على الجفن السفلي ورموشه أن يسلط الضوء على الهالات السوداء المحيطة بعينيك. ولذلك ننصحك بالاكتفاء باستعمال هذين المستحضرين على الجفن العلوي ورموشه فقط.

الخطأ رقم 8: عدم استعمال ظلال الخدين

إن تظليل خديك بالتدرجات الوردية أو المرجانية يضفي لمسة من الشباب والإشراق الفوري على وجهك. كما أن تطبيق هذه الظلال بالشكل المناسب يساعد على أن تبدو وجنتيك مشدودتين خاصة إذا تم تطبيق هذه الظلال بواسطة فرشاة كبيرة وبشكل دائري على أعلى الخدين.

- الخطأ رقم 9: تطبيق أحمر الشفاه مباشرة من القلم

تصبح الشفاه أكثر رقة مع مرور الأيام مما يساعد على تسرب أحمر الشفاه إلى التجاعيد الصغيرة التي تحيط بالفم. ولتجنب هذه المشكلة ننصحك باستعمال إصبعك أو فرشاة صغيرة عند تطبيق أحمر الشفاه على وسط الفم ومن ثم مدّه باتجاه الزوايا. على أن تطبقي فوقه القليل من بلسم الشفاه أو الملمع.

- الخطأ رقم 10: استعمال قلم حواجب بلون داكن جدا

بما أن كثافة الحاجبين تتغير مع مرور السنين، فإن قلم تخطيط الحاجبين الذي تستعملينه في الـ25 لن يناسبك عندما تصبحين في الـ50. ولاختيار اللون المناسب في هذا المجال، جربي علب تظليل الحاجبين التي تحتوي على 3 أو 4 ألوان من الظلال التي تتنوع بين الفاتح والداكن. واختاري التدرج الذي يتناسب بشكل أكبر مع لون وكثافة حاجبيك للحصول على نتيجة طبيعية.