من غير المستغرب وفي كثير من الأحيان أن نجد «مشادة» بين زوجين في أحد المولات أو في الشارع، وبسؤالنا عن السبب يتبين بأنَّ الرجل «عينه زايغة» لا يتحكم بنظراته فور مشاهدته للنساء الجميلات، متجاهلاً وجود الآخرين أو رأيهم بذلك، خاصة زوجته التي تشتعل فيها نار الغيرة والغضب، خصوصاً أنَّ بعض الرجال لا يكتفي بالنظرات، بل يتجاوز ذلك بالتعليق وإبداء الإعجاب. وهنا نجد بأنَّ ردة فعل الزوجات تختلف فقد يتعايش بعض منهنَّ مع هذه الحالة، والآخر يجد أنَّه من الصعب القبول بهذا.



«سيدتي نت» تواصل مع المستشارة الاجتماعيَّة بمركز واعي للاستشارات الأسريَّة، هدى الأحمدي، لتخبرنا كيف يجب أن تتعامل الزوجة بحكمة وحنكة فيما إذا كان زوجها «عينه لبره».

بداية أوضحت الأحمدي أنَّ من أهم المشكلات التي تواجهها الزوجة هي أن يكون زوجها حاد النظرات في النساء ومراقباً لهنَّ تماماً. وفيما يلي بعض النصائح لكل زوجة تعاني من هذا الأمر:



- يجب على الزوجة أولاً أن تتجاهل الأمر، خاصة إذا كانت النظرة تلقائيَّة ولا تحاول في كل مرَّة أن تفتعل المشكلات مع زوجها لأنَّه سيترك الخروج معها لاحقاً.



ـ إذا كانت نظراته متعمَّدة وبترصد وبمتابعة واضحة، هنا عليها أن تنبه زوجها بطريقة مؤدبة كقول: «نحن هنا» أو أي عبارة من هذا القبيل، فهي لن تجني شيئاً من الصراخ أو السب والشتم.



ـ لا بد من الوعي بأسباب هذه المشكلة، ففي بعض الأحيان توجد نساء متبرِّجات مبالغات في الزينة بشكل لافت يجعل الرجل يضعف وينظر لهنَّ ويتابع خطواتهنَّ. لذلك على الشابات عدم المبالغة في إظهار الزينة.



ـ بعض الأزواج نظراته حادة ودقيقة، لكنَّه لا يصرح بما يرى، وهذا أفضل من الذي لا يحترم مشاعر زوجته، بل ويثير غيرتها بعباراته، «انظري لتلك وشكل عباءتها أو جسمها» وما إلى ذلك.



ـ يجب على الزوجة أن تكون من النوع المتأني وألا تجعل هذا الأمر نقطة خلاف مستمرة، خاصة إذا كانت النظرات عابرة من دون تعليقات مستفزة، أو حركات مثيرة.



ـ من الضروري أن تهتم الزوجة بنفسها داخل المنزل خاصة حتى يراها زوجها بصورة مشرقة وجميلة ومتجدِّدة في كل مرَّة، ويجب أن تظهر أنوثتها بعيداً عن المقارنة بالأخريات.



ـ إذا كان الأمر زائداً عن الحد، فيجب على الزوجين الاستعانة بمستشار أسري يقدِّم لهما النصح بالإضافة للخطوات المناسبة للتعامل مع الموقف.