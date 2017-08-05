يستخدم تطبيق واتساب أكثر من مليار ونصف مستخدم فى العالم، وهو التطيق الأول للمراسلات الفورية فى العالم، ويتمتع بشعبية طاغية ولاغني عنه غى أى هاتف ذكي.

الأمر الذى جعل القراصنة يستهدفون مستخدميه من أصحاب هواتف "أندرويد"، لإختراق المواقع التى تتصفحها على جهازك، بالإضافة إلي رسائلك، وما تحتويه على بيانات، ومكان تواجدك، وأيضًا الرسائل النصية، الأمر الذى يمكن بسهولة إختراق كل حياباتك المربوطة برقم هاتفك المحمول.

ويعررف الفيروس الجديد بإسم "GhostCtrl" أى الشبح المتحكم، حيث يقم بتثبيت ملفات "malware" الخبيثةـ التى تجعل باب هاتفك "مواربًا" ليتم التحكم فيه بسهولة مطلقة.

وأيضًا يستنفذ الفيروس الجديد البطارية، وأيضًا يحصل على "باسوورد" شبكة "الواى فاى" الشخصية الخاصة بك،