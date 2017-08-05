إنهاء إجراءات وزن الأمتعة وإصدار بطاقة دخول الطائرة حسب مواعيدها

توزيع بطاقات دخول الطائرة على الحجاج في مقر الحملة

توفير عدد من الكاونترات لاستخدامها من قبل حملات الحج





فرج ناصر

استعداداً لموسم الحج المقبل وتيسيراً على الحجاج، قامت الإدارة العامة للطيران المدني بعدة إجراءات لمواكبة موسم السفر، منها اجتماعات تجري على قدم وساق بين جميع الجهات المعنية بسفر الحجاج منها: الإدارة العامة للطيران المدني، وإدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة، وذلك من أجل نجاح موسم الحج هذا العام والذي يتصادف مع أكثر من مناسبة اجتمعت خلال فترة قصيرة، منها عيد الفطر والإجازة الصيفية وعيد الأضحى وموسم الحج، وكل هذه المناسبات وضعنا لها خطة مدروسة ومحكمة.



وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أكد مدير عام إدارة الطيران المدني يوسف الفوزان انه تم عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات الحكومية والشركات العاملة بمطار الكويت الدولي وأصحاب حملات الحج، وتم طرح الاستعدادات الخاصة بموسم الحج بشكل عام، منها وضع آلية وخطة جديدة بتوزيع الطائرات على سيور الحقائب في صالة الوصول حسب حجم الطائرة وموقف وقوف الطائرة في ساحة المطار، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة نظافة مرافق المطار بشكل يومي وعلى مدار الساعة وللتأكد من نظافة دورات المياه والممرات والمطاعم الموجودة في المطار.



وقال انه تم تشكيل فريق لمنطقة الترانزيت موزعين على بوابات المغادرة والوصول لإرشاد المسافرين ومساعدة رجال الأمن عند البوابات.



منها تركيب اجهزة لاستصدار بطاقات صعود الطائرة إلكترونيا لخدمة الركاب الذين ليست معهم حقائب دون الذهاب لكاونتر وزن الأمتعة لسرعة إنهاء الإجراءات.



وفيما يلي تفاصيل خطة سفر وعودة الحجاج:أولا: الطيران المدني، اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة بشأن مغادرة وعودة الحجاج في مطار الكويت الدولي، وفقا لنفس الآلية المتبعة في موسم الحج الماضي وهي كما يلي:



أ- بالنسبة لمغادرة أمتعة الحجاج من مطار الكويت الدولي يتم التنسيق مع شركات الطيران المعنية بإنهاء إجراءات وزن الأمتعة وإصدار بطاقة دخول الطائرة حسب المواعيد التي يتم تحديدها من قبلهم.



ب - على حملات الحج القيام بتوزيع بطاقات دخول الطائرة على الحجاج في مقر الحملة وذلك لتخفيف الضغط عن مطار الكويت الدولي.



ج - توفير عدد من الكاونترات وذلك لاستخدامها من قبل حملات الحج في توزيع بطاقات صعود الطائرة للحملات التي لم يتسن لها توزيع البطاقات على الحجاج بمقر الحملة.



د - ترحيل أمتعة الحجاج القادمين من جدة على رحلات الحج الى منطقة الشحن الجوي ويكون التسلم عن طريق مقدمي الخدمات الأرضية (شركة الخطوط الجوية الكويتية - شركة ناشيونال لخدمات الطيران).



هـ - بالنسبة الى أمتعة الحجاج القادمين على الرحلات العادية القادمة من جدة فسيتم إنزال أمتعة الحجاج في صالة الجمارك.



ثانيا: «الأوقاف» حيث قامت بتزويد حملات الحج بضوابط وتعليمات الإدارة العامة للطيران المدني.



ثالثا: إدارة جوازات المطار وضعت خطتها كما يلي:



1- تسهيل إنهاء إجراءات ختم جوازات الحجاج من خلال كاونترات الجوازات المغادرين والقادمين والبالغ عددها 20 كاونتر.



2- ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر والبطاقات المدنية قبل السفر.



3- ضرورة مراجعة مبنى الادارة المركزية للدخول والخروج الواقع في مطار الكويت الدولي وذلك للتدقيق على الأسماء الممنوعين من السفر.



رابعا: وزارة الصحة، حيث اعدت حملة توعوية وخطة لموسم الحج وهي على النحو التالي:



1- توفير جميع التطعيمات اللازمة للمراكز الصحية قبل مغادرة الحجاج.



2- حملة توعوية وتوزيع بروشورات وفعاليات ولقاء تنويري في المستشفيات الحكومية.



3- وضع موقع «بوث» دائم بمطار الكويت الدولي قبل موعد الحج بأسبوعين ويعمل به على مدار الساعة، ويتم من خلاله تقديم خدمة الحجاج وتوزيع بروشورات واستشارات طبية للحجاج.



4- التنبيه على أصحاب حملات الحج بإخطار الحجاج بذكر الأمراض المزمنة لهم.



خامسا: ضوابط تسهيل الاجراءات

وقال الفوزان ان «الطيران المدني» قامت بوضع عدة ضوابط وتعليمات من اجل تسهيل الإجراءات والتيسير على الحاج تتضمن ما يلي:



1 ـ قيام أصحاب حملات الحج بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس وطيران الجزيرة للقيام بعملية إنهاء إجراءات وزن الأمتعة وإصدار بطاقات دخول الركاب لحملات الحج قبل موعد مغادرة الرحلة وحسب الأوقات التي تم تحديدها من قبل شركات الطيران.



2 ـ إلزام أصحاب حملات الحج بتوزيع بطاقات صعود الطائرة على الحجاج بمقر الحملة.



3 ـ وضع 4 كاونترات داخل مبنى الركاب للاستعانة بها من قبل مندوبي حملات الحج لتوزيع بطاقات دخول الطائرة للحجاج في حال لم تتمكن الحملات من توزيع البطاقات على الحجاج بمقر الحملة.



4 ـ توجيه الحجاج للدخول الى صالة جوازات المغادرين لإنهاء إجراءات ختم الجواز بفترة ساعة على الأقل قبل موعد إقلاع الرحلة والتوجه الى بوابة المغادرة قبل موعد الرحلة بـ 40 دقيقة على الأقل لإتمام إجراءات التفتيش.



5 ـ إخطار حملات الحج بمنع توزيع المأكولات والمقبلات والمشروبات الساخنة والباردة داخل مبنى مطار الكويت الدولي.



6 ـ إلزام حملات الحج بوضع الليبل وستيكرز خاص لكل حملة، وذلك لتمييز أمتعة الحجاج وسهولة التعرف عليها وتسلم الأمتعة من قبل حملات الحج في المغادرة والعودة.



7 ـ عند وصول رحلات الحج يتم نقل أمتعة الحجاج من الطائرة الى منطقة الشحن الجوي في الأماكن المخصصة لمقدمي الخدمات الأرضية (الخطوط الجوية الكويتية وشركة ناشيونال لخدمات الطيران) ما عدا الرحلات الأساسية القادمة من جدة فسيتم إنزال أمتعتها في صالة الجمارك بمطار الكويت الدولي.



8 ـ ضرورة تجهيز الأعداد الكافية من السيارات والعمال التابعين لحملات الحج وذلك لتسلم أمتعة الحجاج في منطقة الشحن الجوي قبل وصول الرحلة، على ان يتم التنسيق مع موظفي قسم الأمن والسلامة (تحديد اسم ورقم الهاتف للشخص المعني للاتصال عليه والتنسيق معه) ومقدمي الخدمات الأرضية لتسهيل دخولهم عن طريق بوابة الشحن الجوي عند وصول الرحلة لتحميل الأمتعة على السيارات.



9 ـ عدم التأخير من قبل حملات الحج بتسلم الأمتعة عند وصول رحلات الحج، وذلك منعا لتكدس الأمتعة في منطقة تجميع الأمتعة، وفي حالة مرور فترة 24 ساعة على وصول الأمتعة وعدم تسلمها من قبل حملات الحج، سيتم تحويل الأمتعة الى العفش المتخلف.



10 ـ ضرورة التأكد من قبل حملات الحج بالتنسيق مع مقدمي الخدمات الأرضية بتسلم جميع أمتعة الحجاج والإبلاغ عن أي أمتعة لم يتم تسلمها على ان يتم إبراز إثبات هوية مندوب الحملة لمقدم الخدمات الأرضية ليتم تسلم الأمتعة.



11 ـ شركات الطيران الناقلة لا تتحمل مسؤولية أي مطالبات من الحجاج بالنسبة الى عدم قيام حملات الحج بإثبات أي حالة بعدم وصول الأمتعة الى مطار الكويت الدولي.



12 ـ في حالة وجود أي استفسار من قبل حملات الحج يتم الاتصال على مراقب الأمن والسلامة على هاتف رقم 66939449 او مكتب قسم الأمن والسلامة على هاتف رقم 24747267.



إجراءات عودة الحجاج



وفيما يخص إجراءات عودة الحجاج والركاب من إجازة الصيف، قال الفوزان انه تم وضع خطة محكمة تتضمن عدة نقاط كما يلي:

1 ـ التنسيق مع الجهات العاملة بمطار الكويت الدولي في اجتماع بتاريخ 7 أغسطس الجاري، يتم فيه مناقشة الاستعدادات الخاصة لمغادرة وعودة الحجاج بموسم الحج وعودة المسافرين من الإجازة الصيفية.



2 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مراقبات وأقسام إدارة العمليات بشأن عملية الإسناد (الإضافي) من قبل موظفي قطاع إدارة العمليات للعمل على تقديم المساعدة لموظفي النوبات في سبيل تنظيم وتسهيل مغادرة وعودة الحجاج والمسافرين خلال موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك وإجازة الصيف.



3 ـ التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب لاستقبال فريق من المتطوعين للعمل مع إدارة العمليات بشأن تنظيم وتسهيل مغادرة وعودة المسافرين خلال موسم الحج وموسم الصيف.



4 ـ العمل على تكثيف أعداد الأفراد وموظفي الجهات العاملة خلال فترة المغادرة والوصول، وذلك لتقديم جميع التسهيلات اللازمة حسب اختصاصهم ومجال عملهم.



5 ـ متابعة توزيع الرحلات القادمة على سيور جزر الأمتعة بصالة الجمارك عن طريق فرز عدد 3 من موظفي قسم تسهيلات المطار بشكل دائم في صالة الجمارك، وذلك لتسهيل وصول الأمتعة وتسلمهم من قبل الركاب بأسرع وقت ممكن وحسب آلية العمل وفق ما يلي:



أ ـ توزيع الرحلات القادمة على جزر الأمتعة حسب بوابة وموقف وقوف الطائرة على ان تكون أولوية التوزيع على جزر الأمتعة في حال إذا كانت شاغرة.



ب ـ توزيع الرحلات على جزر الأمتعة حسب حجم الطائرة وعدد الركاب على ان تكون أولوية التوزيع على جزر الأمتعة في حال إذا كانت شاغرة.



ج ـ التنسيق المسبق مع الموظف المختص بالخدمات الأرضية في حال تغيير رحلة قادمة من جزيرة الى جزيرة أخرى وقبل وصول الأمتعة ودخول الركاب الى صالة الجمارك، أما بالنسبة الى تعطل إحدى جزر الأمتعة أثناء إنزال الأمتعة عليها يتم التنسيق مع موظف الخدمات الأرضية لتحويل الأمتعة الى جزيرة أخرى قريبة بقدر الإمكان مع توجيه الركاب.



د ـ قيام موظف التسهيلات بالعمل على توجيه الركاب القادمين الى جزر الأمتعة حسب الرحلات القادمين عليها.



هـ ـ القيام بمتابعة مقدمي الخدمات الأرضية بشأن إنزال الحقائب على جزر الأمتعة بأسرع وقت.



6 ـ سيتم وضع عدد 4 كاونترات للاستعانة بها من قبل وزارة الأوقاف ومندوبي حملات الحج لتوزيع بطاقات دخول الطائرة للحجاج



.7 ـ تنسيق ما بين الجهات المعنية بموعد وضع الحواجز في صالة «القادمين» والشارع الفاصل بين المجمع ومواقف السيارات قبل موعد وصول الحجاج والمسافرين كما هو معمول به كل عام



.8 ـ سيتم تسكير الشارع الرئيسي المؤدي الى صالة القادمين من قبل قسم تنظيم السير بالتنسيق مع مراقب خدمات المطار المناوب.



9 ـ سيتم توفير ووضع عدد 2 كاونتر في الشارع الفاصل بين صالة القادمين ومواقف السيارات لاستخدامهما من قبل أفراد قسم امن المباني.

إرشادات عامة للتيسير على الحجاج

أوضح مدير عام الادارة العامة للطيران المدني م.يوسف الفوزان ان هناك مجموعة من الإرشادات العامة التي يجب على الحاج الالتزام بها، وذلك تيسيرا لإجراءات السفر، وحتى لا تتم عرقلة الرحلة والتسبب في تأخير موعد اقلاع الطائرات، وذلك وفقا لما يلي:

1 ـ التأكد من وثيقة السفر (الجواز ـ البطاقة المدنية) التي تحملها صالحة وسارية المفعول، على ان تكون البطاقة المدنية متضمنة بها الصورة الشخصية لصاحب البطاقة.

2 ـ على الحجاج المقيمين حملة المادة 17 والمادة 23 ان يكون لديهم إذن خروجية صادرة من جهة العمل.

3 ـ عدم اصطحاب أكثر من قطعة واحدة باليد الى الطائرة على ألا يتجاوز مجموعة أبعادها (الطول + العرض + الارتفاع) عن 113 سم، ولا يزد وزنها على 7 كغم.

4 ـ التقيد بالأوزان وأحجام الأمتعة على ألا يتعدى وزن القطعة الواحدة عن 32 كيلوغراما ما عدا طيران ناس 22 كيلوغراما وألا يتعدى حجم أبعاد القطع عن التالي:

أ ـ القطع ذات الأحجام العادية (الارتفاع 75 سم × العرض 65 سم × الطول 90 سم).

ب ـ القطع ذات الأحجام الكبيرة (الارتفاع 75 سم × العرض 65 سم × الطول 110 سم).