في حادثتين صادمتين، قد تبثان الرعب في نفوس زوار حدائق الحيوانات حول العالم، شهدت السويد، مقتل حارس حديقة حيوانات بعد تعرضه لهجوم عنيف من دب، فيما قام دب أسود في تايلاند بمحاولة افتراس سائح، ولكن لم يتمكن من قتله.



ففي منتزه وسط السويد وهو أكبر منتزهات الحيوانات المفترسة في أوروبا، تمكن دب من التهام حارس حديقة حيوانات بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية.



وقالت الشرطة في بيان إن الحارس البالغ من العمر 19 عاما كان يتولى تنظيف منطقة مغلقة في متنزه اورسا في منطقة دالارنا عندما نجح الدب في شق ثغرة في السياج ومهاجمته، مشيرة الى ان الرجل قضى في وقت لاحق متأثرا بإصابته.

وذكرت القناة السويدية العامة "اس في تي" إن القائمين على الحديقة قضوا على الحيوان وهو دب اسمر صغير بعد الهجوم.



وفي تايلاند تداولت مواقع التواصل الأجتماعى فيديو لسائح لم يتعامل بطريقة صحيحة، وهو يرمي الطعام إلى أحد الدببة في حديقة الحيوان، فانتهزها ذو المخالب والأنياب المفترس، فرصة من خطأ ارتكبه السائح وأمسك بيده التي اقتربت أكثر مما ينبغي من فك الدب الأسود، وسحبه إليه، وسط ذعر وقلق أفراد عائلته الذين حاولوا ما بالإمكان لإبعاد المفترس عنه، بلا جدوى، وحاول بعض أفراد عائلته إبعاده عنه بالماء والعصي، وظل السائح أسير مخالب الدب إلى أن جاء خبير في التعامل مع الحيوانات فدخل إلى قفصه في الحديقة، وتعامل معه حتى أبعده عن السائح.