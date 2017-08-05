تعيش العاصمة الإيطالية روما مرحلة جفاف استثنائية بسبب انخفاض منسوب المياه في بحيرة "دى براشيانو"، الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الإيطالية، والتي تستخدم كمخزون مائي.



وانخفض منسوب المياه في البحيرة إلى أقل من 1.5 متر، وهو مالا يساعد في ضخ المياه يوميا، وفقا لما قاله "نيكولا زنجارتى" رئيس منطقة "لاتيوم" في إيطاليا.



وتعد هذه الفترة هي الأخطر، والتي لم تحدث منذ 200 عام، منذ بداية هذا العام في ظل اختلاف منسوب المياه، بالمقارنة مع عام 2016 هو حوالى 60% مما يجعله أكبر نقص لكمية المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى سوء استخدام سكان العاصمة الإيطالية للمياه ونقص الاستثمارات الخاصة بهذه البنية الأساسية منذ أكثر من 30 عاما، وكانت النتيجة أن أكثر من 44% من المياه التي يتم ضخها لا تصل إلى أهدافها مع أن سكان العاصمة يستهلكون 300 لتر من المياه يوميا في المتوسط مقابل 245 لتر لباقي السكان.