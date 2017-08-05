عرضت شركة "OSVehicle" سيارة إختبارية ذاتية القيادة تحمل إسم "EDIT" مخصصة للمجالات الصناعية. وتمّ تطوير هذه المركبة وهندستها في إيطاليا، وقد صمّمت من قبل شركة "OSVehicle" الأميركية.



كذلك، قامت الشركة بإطلاق فيديو يشرح مميّزات تلك السيارة المبتكرة، التي تتميز بأنها تتكوّن من أجزاء ويمكن تغيير شكلها وإمكانية تخصيصها بحسب رغبة العملاء واحتياجاتهم الخاصة، حيث يمكن تحويلها إلى غرفة إجتماعات مع إمكانية وصل الكمبيوتر المحمول.



وعند الحاجة، يمكن تحويلها أيضاً إلى مركبة لنقل البضائع أو لسيارة تَنَقّل تتسّع لـ 5 أشخاص. وأكّد الرئيس التنفيذي للشركة أنّ "EDIT" هي سيارة للمستقبل تتكون من 5 أجزاء، ويمكن التحكّم بكل شيء فيها وتعديلها حسب الحاجة.



وتابعت الشركة أنه يمكن للعملاء أن يقوموا بتعديل السقف والواجهة الأمامية والواجهة الخلفية والجوانب وحتى الأبواب، لتتناسب مع طبيعة عملهم.



ولم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل قوة وأداء هذه السيارة، إلّا أنها ستزوّد بمنظومة دفع كهربائية وبنظام قيادة ذاتي من الجيل الخامس.