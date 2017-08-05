غمس البسكويت في الشاي عادة يتشاركها الصغار والكبار على حد سواء، حيث تجعل مذاق البسكويت أشهى وأسهل للمضغ والهضم.



ولكن هل هذه العادة صحية، وهل فعلاً يجعل تغطيس البسكويت في الشاي مذاقه أفضل؟ الدكتور إيان فيسك الأستاذ المشارك بقسم الكيمياء في جامعة نوتنغهام البريطانية، يؤكد أن غمس البسكويت في كوب من الشاي يجعل مذاقه أطيب.



وتم الكشف عن هذه النتائج، من خلال برنامج "تو إنسايد ذا فاكتوري" على شاشة بي بي سي، والذي يقدمه غريغ واليس، وشيري هايلي، وتم بث هذه الحلقة مساء الثلاثاء.



ويتناول البريطانيون نحو 19 مليون قطعة بسكويت في اليوم، وهو أعلى معدل في أوروبا، مما يجعل من الضروري التعرف على أفضل الطرق، للحصول على نكهة مميزة من تناول البسكويت.



وتضمنت التجربة التي أجراها الباحثون، تناول قطعة بسكويت جافة، وأخرى تم غمسها في الشاي، ومن ثم قياس كمية مركبات الرائحة والمركبات الذوقية في كلا الحالتين، وأظهرت النتائج أن البسكويت الذي تم غمسه في الشاي ينتج كمية مضاعفة من هذه المركبات.



كما كشفت التجارب أن الشاي هو المشروب الأفضل لغمس البسكويت، والحصول على نكهة مميزة، وفقاً لاختبار الرائحة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وألقى البرنامج الضوء على تاريخ البسكويت، وكيف كان يعتقد أنه دواء قبل نحو 500 عام، وهناك العديد من الوصفات التي استخدم فيها على مر التاريخ كعلاج للمشاكل الهضمية، كما ساد الاعتقاد بأنه يساعد على علاج التيفوئد والحمى القرمزية.